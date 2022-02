Coronavirus in Italia, 57.890 nuovi casi e 320 vittime. Positività stabile al 10,7% I dati del ministero della Salute nel report di giovedì 17 febbraio.

Sono 57.890 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute nel report di giovedì 17 febbraio. Ieri erano stati 59.749. Le vittime sono invece 320 (ieri quando erano state 278) ma 55 fanno riferimento ai giorni passati. Sono 538.131 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 555.080. Il tasso di positività è al 10,7%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 1.037 i pazienti in terapia intensiva, 36 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 71. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.562, ovvero 565 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.265.343 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.480.113, in calo di 70.297 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.962. I dimessi ed i guariti sono 10.633.268, con un aumento di 129.888 rispetto a ieri.

