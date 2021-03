Coronavirus in Lombardia: 1.793 nuovi positivi. A Bergamo sono +170 i casi Tutti i dati del coronavirus in Lombardia per la giornata di lunedì 29 marzo. Anche nelle ultime 24 ore sono in leggera diminuzione i ricoverati: sono 870 in terapia intensiva (due più di domenica) ma negli altri reparti scendono sotto quota 7mila.

Con 21.137 tamponi effettuati sono 1.793 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia lunedì 29 marzo, una percentuale dell’8,4%. Anche nelle ultime 24 ore sono in leggera diminuzione i ricoverati: sono 870 in terapia intensiva (due più di domenica 28 marzo) ma negli altri reparti scendono sotto quota 7mila. Sono infatti 6.994, dunque 75 in meno. Sono 88 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 30.550.

La provincia più colpita è quella di Milano con 608 positivi, di cui 245 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi sono 346 a Brescia; 226 a Monza e Brianza; 170 a Bergamo, 83 a Varese, 72 a Cremona; Mantova 57; Lecco 48, Pavia 41, Como 40; Sondrio 40 e Lodi 12.

Continua intanto l’accelerazione della campagna vaccinale. «La Lombardia oggi (lunedì 29 marzo, ndr) ha superato 1.500.000 dosi somministrate» scrive il presidente Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook. «Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti - aggiunge il governatore -. Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.000 over 80 non autosufficienti. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l’11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose».

E mercoledì il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno in Lombardia. «Verranno a vedere che cosa stiamo facendo - ha detto Bertolaso - verranno a vedere i nostri programmi, faremo il punto sulla situazione e non nasconderemo loro i problemi che abbiamo avuto e stiamo affrontando e risolvendo».

I dati di lunedì 29 marzo

- i tamponi effettuati: 21.137 (di cui 17.631 molecolari e 3.506 antigenici) totale complessivo: 8.068.777

- i nuovi casi positivi: 1.793 (di cui 85 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 601.915 (+8.591), di cui 5.667 dimessi e 596.248 guariti

- in terapia intensiva: 870 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.994 (-75)

- i decessi, totale complessivo: 30.550 (+88)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 608 di cui 245 a Milano città;

Bergamo: 170;

Brescia: 346;

Como: 40;

Cremona: 72;

Lecco: 48;

Lodi: 12;

Mantova: 57;

Monza e Brianza: 226;

Pavia: 41;

Sondrio: 40;

Varese: 83.

© RIPRODUZIONE RISERVATA