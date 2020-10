Coronavirus, in Lombardia 251 nuovi casi

A Bergamo nove nuovi positivi - I dati Sono 251 i nuovi positivi con 8.075 tamponi effettuati per una percentuale pari al 3,1%. Nessun caso Lodi.

«Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale» ricorda la Regione Lombardia nel suo giornaliero report.

I dati di lunedì 5 ottobre

- i tamponi effettuati: 8.075, totale complessivo: 2.195.207

I nuovi casi per provincia:

Milano: 87, di cui 51 a Milano città;

Bergamo: 9;

Brescia: 3;

Como: 1;

Cremona: 1;

Lecco: 11;

Lodi: 0;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 96;

Pavia: 6;

Sondrio: 3;

Varese: 16.

