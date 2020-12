Coronavirus in Lombardia, +2.730 casi

I decessi sono 68. Bergamo, +210 positivi Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-153). A fronte di 31.587 tamponi effettuati sono 2.730 i nuovi positivi (8,6%) della Lombardia secondo i dati pubblicati dalla Regione. I guariti/dimessi sono 4.354.

Sono 2.730 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, dove continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-153). I guariti/dimessi sono 4.354 mentre i decessi sono 68 (totale complessivo dall’inizio della pandemia sono 24.165). Lo riferisce il quotidiano bollettino diffuso giovedì 17 dicembre da Palazzo Lombardia sulla situazione epidemiologica, dal quale emerge che il rapporto tamponi (giovedì quelli effettuati sono 31.587) e casi emersi è pari all’8,6%. Sui nuovi casi positivi, 2.730 , 229 sono «debolmente positivi».

I totali regionali ricoverati nelle terapie intensive sono 611 mentre quelli negli altri reparti sono 4.793. La Provincia di Milano è quella più colpita, con 817 casi, di cui 355 a Milano città. I casi nelle altre province lombarde sono 210 a Bergamo; 306 a Brescia; 311 a Como, 52 a Cremona, 70 a Lecco; 52 a Lodi; 172 a Mantova; 198 a Monza e Brianza; 156 a Pavia; 15 a Sondrio e 283 a Varese.

I dati di giovedì 17 dicembre in Regione Lombardia:

- i tamponi effettuati: 31.587 totale complessivo: 4.546.501

- i nuovi casi positivi: 2.730 (di cui 229 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 360.529 (+4.354), di cui 4.278 dimessi e 356.251 guariti

- in terapia intensiva: 611 (-18)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.793 (-153)

- i decessi, totale complessivo: 24.165 (+68).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 817 di cui 355 a Milano città;

Bergamo: 210;

Brescia: 306;

Como: 311;

Cremona: 52;

Lecco: 70;

Lodi: 52;

Mantova: 172;

Monza e Brianza: 198;

Pavia: 156;

Sondrio: 15;

Varese: 283.

