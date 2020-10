Coronavirus, in Lombardia 696 positivi

A Bergamo sono 45 i nuovi casi Sono 83.353 i guariti/dimessi (+163), 696 i nuovi positivi con 13.934 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 4,9%. Questi i dati principali forniti da Regione Lombardia per la giornata di lunedì 12 ottobre.

Su 13.934 tamponi effettuati, sono 696 i nuovi positivi al coronavirus lunedì 12 ottobre in Lombardia, dove i decessi sono 3 (totale complessivo dall’inizio della pandemia 16.988). Lo riferisce il quotidiano bollettino sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia, precisando che dei 696 nuovi contagiati, 74 sono «debolmente positivi» e 5 emersi a seguito di test sierologico. È pari al 4,9% la percentuale tra tamponi processati e nuovi positivi.

Salgono di 2 i ricoverati in terapia intensiva (per un totale regionale di 50), mentre aumentano di 30 coloro che sono ricoverati negli altri reparti. Continua il trend dei guariti/dimessi, 163 nelle ultime 24 ore, per un totale complessivo di 83.353. Dei 696 nuovi casi lombardi oltre la metà, precisamente 363, si registrano in provincia di Milano, di cui 184 nel capoluogo lombardo. Alla Provincia di Milano segue quella di Varese, con 52 casi, Bergamo con 45, Brescia con 44, Monza Brianza con 41, Pavia con 31, Lecco con 34, Como con 26, Lodi con 11, Sondrio con 4, Mantova con 3.

I dati di lunedì 12 ottobre

- i tamponi effettuati: 13.934, totale complessivo: 2.332.922

- i nuovi casi positivi: 696 (di cui 74 «debolmente positivi» e 5 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 83.353 (+163), di cui 1.472 dimessi e 81.881 guariti

- in terapia intensiva: 50 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 463 (+30)

- i decessi, totale complessivo: 16.988 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 363, di cui 184 a Milano città;

Bergamo: 45;

Brescia: 44;

Como: 26;

Cremona: 7;

Lecco: 34;

Lodi: 11;

Mantova: 3;

Monza e Brianza: 41;

Pavia: 31;

Sondrio: 4;

Varese: 52.

