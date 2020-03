Coronavirus Italia, il bollettino aggiornato

«Domani la sorte delle zone rosse» Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha diramato il bollettino della giornata. Sulle zone rosse già in vigore si deciderà sabato 7 febbraio.

«Il dato complessivo delle persone che sono positive sono 3916, di questi 1060 in isolamento domiciliare, 2394 ricoverati con sintomi, 462 in terapia intensiva». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

«Il dato dei guariti è di 523, con 109 in più rispetto a ieri. Il numero dei decessi di oggi è di 49 persone, per un totale di 197. Per il coronavirus in Italia «i guariti sono l’11,28% del totale dei contagiati, i morti il 4,25%».

«Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse» del lodigiano e di Vò Euganeo.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 2.008 i malati in Lombardia, 816 in Emilia Romagna, 454 in Veneto, 139 in Piemonte, 155 nelle Marche, 57 in Campania, 24 in Liguria, 78 in Toscana, 50 nel Lazio, 28 in Friuli Venezia Giulia, 22 in Sicilia, 15 in Puglia, 9 in Abruzzo, 10 in Trentino, 12 in Molise, 16 in Umbria, 4 in provincia di Bolzano, 4 in Calabria, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, e 7 in Valle d’Aosta. Le vittime sono 135 in Lombardia (37 in più di ieri), 37 in Emilia Romagna (+7), 12 in Veneto (+2), 4 nelle Marche, 4 in Piemonte (+2) 3 in Liguria e uno in Lazio e Puglia.

Complessivamente sono finora 4.636 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 36.359, dei quali oltre quasi 30mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

«Il tema delle mascherine ci ha impegnato e visto lavorare insieme con la Regione Lombardia, quelle già acquisite sul mercato sono oltre 970 mila, abbiamo già consegnato 220 mila mascherine alla Lombardia, domani dovrebbe arrivare un carico di ulteriori mascherine e altre 71 mila le distribuiremo alla Lombardia. Dalla settimana prossima dovremmo avere la fornitura di almeno 2 milioni di mascherine chirurgiche.

Riusciremo a dare il supporto a tutte le Regioni». Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

