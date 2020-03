Coronavirus, un «positivo»

anche al Patronato S. Vincenzo Una persona è risultata positiva al test del coronavirus anche al Patronato San Vincenzo di Bergamo. Già prese tutte le precauzioni del caso.

Si tratta di un italiano che è stato ricoverano nella serata di sabato 29 febbraio alle Cliniche Gavazzeni per una polmonite virale. I medici hanno deciso di effettuare il tampone il quale, nella mattinata di oggi, lunedì 2 marzo, ha dato esito purtroppo positivo, l’italiano ha contratto il Coronavirus.

Già nella giornata di domenica, comunque, nella Casa centrale del Patronato sono state messe in atto, in sintonia con l’Ats, tutte le procedure per il contenimento del contagio e la messa in sicurezza del personale e degli ospiti.

