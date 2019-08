Corsa contro il tempo a Boccaleone

Obiettivo: finire il cantiere entro il 10 È corsa contro il tempo sul viadotto di Boccaleone. I lavori per la riqualificazione strutturale del manufatto non sono ancora terminati e la riapertura delle scuole incombe.

L’intervento sulle due corsie centrali per la sostituzione dei giunti di dilatazione è terminato, manca quello sulle due corsie più «esterne» che è appena iniziato: «L’obiettivo è finire per l’inizio delle scuole, intorno al 10 settembre - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla -. Valuteremo giorno per giorno, molto dipenderà dal meteo. Se si tratta di allungare i tempi di uno o due giorni, chiederemo agli automobilisti di portare pazienza e andremo avanti per chiudere i lavori; se invece, le operazioni richiederanno ancora 10, 15 giorni, a quel punto interromperemo il cantiere con l’inizio delle scuole e lo riprenderemo l’anno prossimo. Daremo comunque comunicazione per tempo».

Anche i lavori di messa in sicurezza sotto il viadotto procedono e andranno avanti fino a gennaio: «Un cantiere che non arreca disagi al traffico, perché è possibile deviarlo sul vicino parcheggio. Inoltre, via Rosa è stata aperta, perché si sono conclusi i lavori di A2a per la sostituzione di un tubo del gas».



