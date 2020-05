Cosa vorreste per i vostri bambini?

Un’indagine per individuare l’attività estiva In previsione della definizione delle attività educativo-ricreative per l’estate dei bambini in città, l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo ha promosso un’iniziativa finalizzata a comprendere al meglio le aspettative e le esigenze delle famiglie.

A partire da lunedì 25 maggio, e fino a venerdì 5 giugno è online un breve questionario dove i genitori sono invitati a indicare necessità e soluzioni per costruire il migliore palinsesto per bambini e ragazzi.

«Il Comune di Bergamo – dichiara l’Assessore all’Istruzione Loredana Poli – invita le famiglie della città alla condivisione delle scelte per l’estate dei loro figli in modo che corrispondano al meglio alle reali necessità di grandi e piccoli. Il questionario elaborato, che richiede 3-4 minuti di tempo per la compilazione, chiede anche di indicare il luogo di residenza in previsione dell’obiettivo di definire il più possibile le attività “su misura” quartiere per quartiere».

«Per questa ragione, – conclude l’Assessore Poli – chiediamo anche ai genitori di diffondere l’iniziativa in modo che raccolga un’ampia partecipazione: i risultati saranno infatti tanto più significativi e soddisfacenti quanto maggiori e condivise saranno le idee proposte».

