Costa Volpino, schianto in galleria

Interviene l’elisoccorso, due feriti Alle 13.30 di domenica 31 maggio incidente in galleria sulla statale 42. La galleria è stata chiusa per permettere ai soccorsi di intervenire. Due automobilisti feriti, non sono gravi.

Si levato da Brescia l’elicottero del 118 per soccorrere due automobilisti che si sono feriti in un incidente avvenuto all’interno della galleria della statale 42 del Tonale in territorio di Costa Volpino.

Per permettere ai sanitari di raggiungere e soccorrere i feriti la galleria è chiusa.

I due feriti no sarebbero in gravi condizioni, ma sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

