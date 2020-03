Covid-19, prima vittima tra le forze dell’ordine

Bergamo, morto un carabiniere di 47 anni L’uomo aveva una figlia di 10, è deceduto la scorsa notte al l’ospedale Papa Giovanni.

Un carabiniere di 47 anni, appuntato scelto dell’Arma, è morto la notte scorsa all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’era ricoverato da alcuni giorni per il coronavirus. Il militare era in servizio da anni alla centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli a Bergamo.

Sposato, lascia una figlia di 10 anni. Grande il cordoglio tra i colleghi. Si tratta della prima vittima tra le forze dell’ordine del Covid-19. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate: il carabiniere era intubato da qualche giorno, fino al drammatico epilogo di questa notte.

