Covid, 216 nuovi positivi in Lombardia

Cinque decessi, a Bergamo 6 nuovi casi A fronte di 16.567 tamponi effettuati sono 216 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,3. A Bergamo sono sei i nuovi positivi delle ultime 24 ore.

«Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale» fanno sapere da Regione Lombardia.

I dati di domenica 27 settembre

- i tamponi effettuati: 16.567, totale complessivo: 2.068.416

I nuovi casi per provincia:

Milano: 99, di cui 56 a Milano città;

Bergamo: 6;

Brescia: 20;

Como: 6;

Cremona: 5;

Lecco: 4;

Lodi: 3;

Mantova: 1;

Monza e Brianza: 24;

Pavia: 13;

Sondrio: 1;

Varese: 17.

