Covid, 333 nuovi casi in Lombardia e un decesso. A Bergamo 28 positivi in 24 ore I dati dello sviluppo della pandemia in Lombardia in Italia nelle ultime 24 ore

A fronte di 9.766 tamponi eseguiti, sono 333 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività pari al 3,4%.

Sono 42 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), mentre scendono i pazienti affetti con il Covid nei reparti ordinari (-9, in totale 308).

Un decesso registrato oggi, che porta la somma delle vittime da inizio pandemia a 33.867.

Per quanto riguarda le province: 92 casi a Milano (di cui 42 in città), 63 a Varese, 49 a Brescia, 28 a Bergamo, 24 a Cremona, 15 a Mantova, 14 a Monza, 13 a Lodi, 12 a Como, 11 a Pavia, 3 a Lecco e zero a Sondrio.

Sono 5.664 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.188. Sono 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di ieri.

Sono 160.870 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 254.006. Il tasso di positività è del 3,5%, in aumento rispetto al 2,8% di ieri.

Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 12 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 29 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 ieri), con un incremento di 61 unità rispetto a ieri.

