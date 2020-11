Covid, +40.902 casi in 24 ore in Italia

I deceduti salgono a 44.139 (+550) Gli attualmente positivi sono 663.926, oltre l’1% della popolazione, una soglia considerata critica da Franco Locatelli.

Sono 40.902 i contagiati dal coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute

Sono 550 le vittime di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute

Sono oltre 30 mila i ricoverati con sintomi da Covid in reparti ordinari in Italia: con l’aumento di 1.041 unità nelle ultime 24 ore sono ora 30.914, secondo i dati del ministero della Salute

Aumentano di 60 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid nelle ultime 24 ore in Italia. Il totale è ora di 3.230.

Ecco tutti i dati del ministero della Salute

