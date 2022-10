Covid: 5.504 nuovi positivi in Lombardia. A Bergamo 476 casi

A fronte di 32.744 tamponi effettuati, sono 5.504 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di giovedì 27 ottobre, con un tasso del 16,8%, stabile rispetto ai giorni scorsi. Aumentano di uno i ricoverati in terapia intensiva, che sono 24 contro i 1.060 in altri reparti, 48 meno di ieri. Sono 23 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 43.061.