Covid, a Bergamo 1.112 nuovi positivi. In Lombardia +11.136 casi e 76 decessi I dati del Ministero della Salute aggiornati a sabato 5 febbraio.

A fronte di 129.067 tamponi effettuati sono 11.136 le persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell’8,6%, di poco al di sopra di quello di venerdì che era dell’8,4%.

Calano i ricoveri nei reparti ordinari di 158 per un totale di 2.656 persone ricoverate e scende anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, -2 per un totale di 214 ricoverati.

Sono 76 le persone morte per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, per un totale di 37.569 morti dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda l’incidenza nelle province Milano è la più colpita con 3.200 nuovi casi, segue Brescia 1.539, Bergamo con 1.112, Monza e Brianza 851, Como con 685, Pavia con 658, Mantova con 640, Cremona con 436, Lecco 282, Lodi 225 e Sondrio 151.

Gli attualmente positivi in totale sono 291.151 (-14.010).

