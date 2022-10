Covid, a Bergamo 1.176 nuovi positivi. In Lombardia +12.249 casi e 10 decessi

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 53.747, totale complessivo: 41.619.868

- i nuovi casi positivi: 12.249

- in terapia intensiva: 15 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 731 (+96)

- i decessi, totale complessivo: 42.590 (+10)