Covid, a Bergamo 128 nuovi positivi. In Lombardia +1.614 casi e 28 decessi

Con 12.877 tamponi eseguiti, è di 1.614 il numero di nuovi contagi al Covid registrati in Lombardia . con un tasso di positività al 12,5%, in leggera discesa rispetto al 12,7% di ieri.

Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva, ovvero 36, e in leggera crescita negli altri reparti dove si trovano 1.116 pazienti, 11 più di domenica. Sono invece 28 i decessi nelle ultime 24 ore per un totale da inizio pandemia di 39.654.