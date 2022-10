Covid, a Bergamo 1.289 nuovi contagi. In Lombardia +14.025 casi e 13 i decessi

È risalito al 22,2% dal 17,8% di lunedì, il tasso di positività in Lombardia: su 63.098 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi sono 14.025. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva, una più di lunedì, mentre sono aumentate di 87 quelle in altri reparti, arrivate a 1.040.