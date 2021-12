Covid: a Bergamo 132 nuovi positivi e un decesso. In Lombardia +2.990 e 19 decessi I dati aggiornati a sabato 4 dicembre in Italia, in Lombardia e a Bergamo.

132 i nuovi casi in Bergamasca, con l’incidenza sostanzialmente stabile attorno a quota 71.

Sabato i pazienti lombardi sono arrivati a quota 1.045 (+19), di cui 121 in terapia intensiva (+7) e 924 nei reparti ordinari (+12). In Bergamasca sono ora 60 i ricoverati Covid (+4). Dei 19 decessi segnalati sabato in Lombardia, uno ha riguardato la provincia di Bergamo.

I dati per provincia:



Milano: 304.973 (+1016)

Bergamo: 59.530 (+132)

Brescia: 118.582 (+317)

Varese: 97.307 (+331)

Monza e della Brianza: 88.113 (+307)

Como: 65.483 (+205)

Pavia: 48.561 (+165)

Mantova: 40.162 (+119)

Cremona: 30.799 (+115)

Lecco: 27.146 (+77)

Lodi: 19.032 (+53)

Sondrio: 16.973 (+39)

Sono 16.632 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (venerdì 17.030) a fronte di 588.445 tamponi effettuati su un totale di 121.173.417 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 75 i decessi (ieri 74), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 134.152. Con quelli di oggi diventano 5.094.072 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 223.718 (+7.564), 210.061 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.385 di cui 708 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.736.202 con un incremento di 8.988 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.990), poi il Veneto (2.560), il Lazio (1.832), l’Emilia Romagna (1.610) e la Campania (1.216).

