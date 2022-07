Covid, a Bergamo +1.396 nuovi positivi. Lombardia: +14.429 casi e 29 decessi

I dati di oggi

I tamponi effettuati: 56.904, totale complessivo: 39.332.915- i nuovi casi positivi: 14.429- in terapia intensiva: 42 (+2)- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.455 (+49)- i decessi, totale complessivo: 41.046 (+29)

I nuovi casi per provincia

Soggetti in isolamento in provincia di Bergamo

In questo momento in provincia di Bergamo sono 9.446 i soggetti in isolamento obbligatorio e quindi positivi al Covid-19, mentre 248 i contattiu di positivi in auto sorveglianza.