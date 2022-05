Covid, a Bergamo 143 nuovi positivi. In Lombardia superati i 40mila decessi totali

I nuovi casi positivi al Covid sono 1.673 nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 13.369 tamponi effettuati con un tasso di positività del 12,5% (ieri era al 12,8%). In terapia intensiva rimangono ricoverati in 35 (-1), mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.177 (-6).