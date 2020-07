Covid, a Bergamo 19 nuovi casi

Lombardia, secondo giorno senza decessi Il report aggiornato sullo sviluppo della pandemia in Lombardia aggiornato al 25 luglio.

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia. Inoltre, continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+63) e le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) è disponibile una ’dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è invece disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

Ecco il riepilogo dei dati aggiornati a sabato 25 luglio.

- i tamponi effettuati: 10.725, totale complessivo: 1.253.500

- i nuovi casi positivi: 79 (di cui 18 ’debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 72.271 (+63) (70.399 guariti e 1.872 dimessi)

- in terapia intensiva: 13 (-4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 148 (+4)

- i decessi: 0, totale complessivo: 16.801

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 19

Milano: 25 di cui 12 a Milano città

Brescia: 16

Como: 2

Cremona: 0

Lecco: 3

Lodi: 2

Mantova: 7

Monza e Brianza: 2

Pavia: 0

Sondrio: 0

Varese: 3

