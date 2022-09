Covid, a Bergamo +295 nuovi casi. In Lombardia +2.554 positivi e 17 i decessi

Con 22.873 tamponi effettuati, sono 2.554 i nuovi positivi in Lombardia con un tasso di positività in crescita all’11,1% (ieri 10,4%). Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1, 15) e negli altri reparti (-39, 501). I decessi sono 17 per un totale di 42.335 morti in regione dall’inizio della pandemia.