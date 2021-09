Covid, a Bergamo 35 nuovi positivi. In Lombardia +577 casi e 2 decessi I dati sullo sviluppo della pandemia in Regione Lombardia e in provincia di Bergamo nelle ultime 24 ore.

In calo i casi Covid in Lombardia. Il numero dei nuovi positivi registrati dal ministero della Salute sono 577, in discesa rispetto ai 647 evidenziati ieri. Sono 48.410 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’1,27%. Stabili i decessi (2), 360 i guariti, +215 gli attualmente positivi con un numero complessivo di 11.229. Stabili i ricoveri nei reparti ordinari, 352, crescono invece le terapie intensive di 6 unità (totale 57) con 9 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.820.

I casi per provincia:

Milano: 177

Bergamo: 35

Brescia: 60

Como: 35

Lecco: 10

Lodi: 14

Mantova: 27

Monza e Brianza: 52

Pavia: 39

Sondrio: 9

Varese: 73

