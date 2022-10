Covid, a Bergamo 350 nuovi casi. Lombardia: terapie intensive stabili e 21 decessi

Con 30.472 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore in Lombardia, è di 4.646 il numero di nuovi positivi al Covid con un tasso di positività in discesa al 15,2% (ieri era al 17,5%). Il numero dei ricoverati è praticamente stabile nelle terapie intensive (18, +1) e in discesa negli altri reparti per la cura del Coronavirus (1.177, -23). Sono 21 i morti che portano il totale da inizio pandemia a 42.949.