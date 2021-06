Covid, a Bergamo 4 nuovi positivi e 437 in isolamento. In Lombardia +155 casi e 4 decessi I dati comunicati da regione Lombardia e aggiornati a giovedì 24 giugno.

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-29). A fronte di 32.837 tamponi effettuati, sono 155 i nuovi positivi (0,4%). A bergamo sono 4 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore. L’Ats di Bergamo ha comunicato anche il numero di soggetti in isolamento obbligatorio nella nostra provincia aggiornati alle 16 di giovedì 23: sono 437, mentre quelli in isolamento fiduciario sono 143.

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti): 143

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 32.837, totale complessivo: 11.420.780

- i nuovi casi positivi: 155

- in terapia intensiva: 65 (-7)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 321 (-29)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 54 di cui 27 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 19;

Como: 6;

Cremona: 12;

Lecco: 0;

Lodi: 11;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 10;

Pavia: 7;

Sondrio: 1;

Varese: 12.

