Covid, a Bergamo 651 nuovi casi. In Lombardia +9.195 positivi e 36 decessi

- i tamponi effettuati: 65.635, totale complessivo: 36.274.125

- i nuovi casi positivi: 9.195

- in terapia intensiva: 37 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.203 (+7)

- i decessi, totale complessivo: 39.748 (+36)



I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.965 di cui 1.178 a Milano città;

Bergamo: 651;

Brescia: 1.149;

Como: 551;

Cremona: 298;

Lecco: 395;

Lodi: 153;

Mantova: 471;

Monza e Brianza: 781;

Pavia: 539;

Sondrio: 175;

Varese: 791