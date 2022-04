Covid, a Bergamo 734 nuovi casi. In Lombardia 30 vittime e salgono i ricoverati

Sono 9.678 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 69.409 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 13,8, in leggero calo rispetto a ieri quando era del 14,2% . I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (+1) mentre quelli nei reparti ordinari sono 1.196 (+27). Trenta le vittime, per un totale dall’inizio della pandemia di 39.712.