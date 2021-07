Covid a Bergamo, cresce ancora il numero di persone in isolamento: 475 positivi e 435 «contatti» Queste le cifre contenute nel report settimanale di Ats Bergamo aggiornato alle 14 di mercoledì 28 luglio.

Sono 475 le persone residenti in provincia di Bergamo che si trovano attualmente in isolamento obbligatorio (perché risultati positivi a un tampone per il coronavirus), mentre sono 435 le persone in isolamento fiduciario (perché contatti di persone positive). Queste le cifre contenute nel report settimanale di Ats Bergamo aggiornato alle 14 di mercoledì 28 luglio.

La scorsa settimana erano 336 i soggetti positivi in isolamento obbligatorio, quindi il dato è in crescita di ben 139 casi. Crescita di ben 250 unità anche per quanto riguarda i soggetti in isolamento fiduciario perché contatti di positivi: la scorsa settimana infatti erano 185 le persone in questa situazione. Prosegue dunque il trend al rialzo già registrato nelle due settimane precedenti (solo quattro settimane fa l’incremento settimanale registrato era stato di più 15 positivi in isolamento obbligatorio più 27 unità in isolamento fiduciario). Un altro parametro la cui curva, dopo una brusca discesa, ora torna a puntare verso l’alto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA