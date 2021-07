Covid, a Bergamo i nuovi positivi sono 7. In Lombardia +131 casi e un decesso I dati delle ultime 24 ore aggiornati a domenica 4 luglio.

Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi casi in Lombardia sono 131 e si registra 1 nuovo decesso. I tamponi processati sono 25.866, con un indice di positività dello 0,50%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 608, per gli attualmente positivi si registra una flessione di -478 unità per un totale di 8.976.

Nei reparti ordinari si contano 195 degenti, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 44 con 1 nuovo ingresso. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 8.737.

I casi per provincia:

Milano 53

Como 4

Monza 12

Bergamo 7

Brescia 6

Varese 7

Mantova 5

Lodi 15

Cremona 2

Lecco 3

Sondrio 0

Pavia 0

