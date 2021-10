Covid a Bergamo, in calo le persone in isolamento fiduciario Ats Bergamo ha diffuso i dati settimanali relativi ai soggetti in isolamento aggiornati alle 14 del 6 ottobre.

Segna un leggero calo il numero di persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi). Sono 490: erano 562 nella settimana precedente. Quelle in isolamento fiduciario (contatti) sono 717 contro le 814 dei dati di sette giorni da, il 29 settembre scorso. Secondo quanto diffuso da Ats Bergamo tra i soggetti in isolamento fiduciario non sono inclusi i soggetti che rientrano dall’estero.

Leggi qui il confronto con la settimana precedente.

Ecco i dati della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre:

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) 490

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) 717

