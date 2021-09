Covid a Bergamo, in isolamento 610 positivi e 312 «contatti» Queste le cifre contenute nel report settimanale di Ats Bergamo aggiornato alle 16 di mercoledì 15 settembre.

Sono 610 le persone residenti in provincia di Bergamo che si trovano attualmente in isolamento obbligatorio (perché risultati positivi a un tampone per il coronavirus), mentre sono 312 le persone in isolamento fiduciario (perché contatti di persone positive). Queste le cifre contenute nel report settimanale di Ats Bergamo aggiornato alle 16 di mercoledì 15 settembre.

Ecco i dati aggiornati di Ats Bergamo:

- Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi): 610

- Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti): 312.

aggiornato alle ore 16 del 15 settembre 2021.

