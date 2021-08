Covid, balzo dei soggetti in isolamento: 651 obbligatorio, 444 fiduciario L’incremento dei positivi in isolamento nella Bergamasca è costante e certificato dai numeri, sia su base settimanale sia mensile.

Secondo l’ultimo report di Ats Bergamo (aggiornato al 5 agosto) sono 651 le persone residenti in provincia di Bergamo tenute all’isolamento obbligatorio in quanto positive al Covid, mentre sono 444 i bergamaschi in isolamento fiduciario perché contatti di positivi.



NEL DETTAGLIO

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) 651

Soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento fiduciario (contatti) 444

Le cifre testimoniano un notevole balzo rispetto alla settimana precedente: lo scorso 28 luglio erano 475 le persone residenti in provincia di Bergamo tenute all’isolamento obbligatorio in quanto positive al Covid, mentre erano 435 i bergamaschi in isolamento fiduciario perché contatti di positivi. Al 21 luglio erano 336 i positivi in isolamento obbligatorio e 185 in isolamento fiduciario.

I numeri acquisiscono ulteriore valenza se confrontati con quelli del 30 giugno, che certificavano in Bergamasca 288 positivi in isolamento obbligatorio e 98 contatti in isolamento fiduciario.

