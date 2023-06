Covid, contagi ai minimi. Lunedì 12 giugno solo un caso

Contagi Covid ridotti di un terzo nell’ultima settimana: il nuovo report diffuso dal ministero della Salute (riferito al periodo 9-15 giugno) segnala 54 nuovi casi in Bergamasca, in calo del 32,5% rispetto agli 80 della settimana precedente; lunedì 12 giugno nello specifico in Bergamasca è stato registrato un solo caso in ventiquattr’ore, a conferma di una circolazione virale ai minimi. L’incidenza del contagio scende ora a 5 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, valori così bassi non si registravano dall’inizio di luglio 2021 (il valore d’incidenza più basso da inizio pandemia è di 3 casi settimanali ogni 100mila abitanti).