Covid, diminuiscono i ricoveri in Lombardia. Sono 16 i decessi a Bergamo in sette giorni

Sono 21 i ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a sette giorni fa) e 227 (-113) quelli in altri reparti in Lombardia, dove dall’inizio della pandemia si sono registrati 45.368 decessi, di cui 178 negli ultimi sette giorni (la settimana precedente erano stati 48). A Bergamo sono 16 i decessi nell’ultima settimana contro gli 8 della settimana precedente. Un numero di morti piuttosto elevato rispetto alle settimane precedenti che, anche considerando la diminuzione progressiva dei ricoveri, potrebbe far supporre siano stati riportati nel conteggio alcuni decessi non entrati nelle statistiche nelle settimane precedenti.