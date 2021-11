Covid, i nuovi casi a Bergamo sono 70, in Lombardia 1668. Sette i decessi - I dati Lo sviluppo della pandemia nelle ultime 24 ore in Lombardia e a Bergamo.

A fronte di 153.509 tamponi effettuati, sono 1.668 i nuovi positivi (1%).

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 153.509, totale complessivo: 19.739.094

- i nuovi casi positivi: 1.668

- in terapia intensiva: 67 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 736 (+50)

- i decessi, totale complessivo: 34.298 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 659 di cui 266 a Milano città;

Bergamo: 70;

Brescia: 187;

Como: 99;

