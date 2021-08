Covid, il report settimanale dell’Ats: curva stabile.

I Comuni bergamaschi senza contagi salgono a 149 Il monitoraggio dell’Ats di Bergamo per la settimana 18-24 agosto. La media giornaliera dei casi incidenti rimane stabile a 36, come settimana scorsa.

«La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti indicano una stabilizzazione della curva epidemica per la settimana 18-24 agosto 2021». È quanto si legge nel report settimanale dell’Ats di Bergamo. I nuovi casi giornalieri salgono lievemente fino ai 52 di oggi (34 la settimana precedente, 38 due settimane fa, 58 tre settimane fa), con un incremento percentuale pari all’35% rispetto alla settimana scorsa. La media giornaliera dei casi incidenti rimane stabile a 36, come settimana scorsa. «Il valore di incidenza complessivo settimanale a livello provinciale scende moderatamente (22 nuovi casi per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione) rispetto alle due settimane precedenti, in cui risultava pari a 23 e 26».

Il numero di Comuni con zero casi incidenti aumenta moderatamente anch’esso a 149 (61% dei comuni), contro i 144 (59% dei comuni) di due settimane fa. Nessun Ambito Territoriale risulta «Covid-free». Il quadro epidemico mostra, in sintesi, «contenuti livelli di criticità ed una iniziale stabilizzazione del trend», si legge nel report Ats. «Fondamentale risulta, oltre al costante tracciamento dei casi e al rispetto delle misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale, ribadire l’importanza della copertura vaccinale, in particolare rispetto al completamento del ciclo. Come richiamato anche dall’Iss è necessario, infatti, raggiungere un’elevata copertura, con il completamento dei cicli di vaccinazione, per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, in particolare se sostenuti da varianti emergenti con maggior contagiosità».

«A livello provinciale – scrive ancora l’Ats – grazie allo sforzo di tutti gli attori del sistema sanitario, sociosanitario e sociale del territorio bergamasco e agli alti livelli di responsabilità dei cittadini, i livelli di copertura sono alti. L’ultima valutazione di copertura complessiva (dato aggiornato al 23 agosto 2021) evidenzia come il 76,6 % della popolazione dai 12 anni in su (popolazione target) si sia sottoposta ad almeno la prima dose di vaccino ed il 66,5 % abbia completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose). Tuttavia, lo sforzo prodotto non è sufficiente per garantire una situazione scevra da rischi di un nuovo innalzamento della curva. Ribadiamo con forza, pertanto, che la copertura reale si ottiene solo quando il ciclo vaccinale è completo sui singoli soggetti».

Su L’Eco di Bergamo in edicola giovedì 26 agosto tutti i dati Comune per Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA