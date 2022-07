Covid, in 4 mesi 53mila bergamaschi guariti. Un «serbatoio» per l’autunno

Immunità è la parola chiave. Lo è sin da quando si uscì dalla prima ondata, con la caccia ai test sierologici per capire se si avessero gli anticorpi da guarigione. Poi, arrivato il vaccino, è stato grazie a quell’iniezione che si è costruita la prima grande copertura immunitaria, rafforzata poi dalla terza dose. Quest’ondata estiva del virus, ampia nell’estensione ma contenuta negli effetti clinici, potrebbe tra l’altro consegnare una sorta di utile «serbatoio» in vista dell’autunno. Come noto, la guarigione dall’infezione lascia un’eredità immunitaria; non troppo lunga, vero, ma comunque efficace per evitare le manifestazioni più severe della malattia anche in caso di contagio. È perciò utile guardare a quanti sono i bergamaschi recentemente guariti dall’infezione: circa 53mila negli ultimi quattro mesi. L’intervallo non è casuale, perché quattro mesi (120 giorni) sono l’intervallo infine adottato tra la seconda e la terza dose (e poi tra la terza e la quarta dose, nelle fasce in cui il second booster è già possibile): i 120 giorni, in pratica, sono quel cuscinetto temporale in cui la protezione della malattia issa ancora una barriera importante contro contagio e malattia, dopodiché è utile una nuova somministrazione del vaccino.