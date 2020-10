Covid, in Italia +7.332 nuovi casi

Mercoledì i decessi sono stati 43 Mai così tanti contagi, ma anche record di tamponi effettuati , oltre 152mila.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 372.799 persone (+7.332 rispetto a ieri, +2%; ieri +5.901) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.289 sono decedute (+43, +0,1%; ieri +41) e sono state dimesse 244.065 (+2.037, +0,8%; ieri +1.428). Oggi i soggetti positivi i sono 92.445 (+5.252, +6%; ieri +4.429).

I tamponi sono stati 152.196 (39.652 in più rispetto a ieri che erano stati 112.544). La percentuale dei positivi individuata oggi, rispetto al numero dei tamponi processati, è del 5%, come ieri. Questa è la mappa del contagio in Italia.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 5.470 (+394, +7,8%; ieri +255), di cui 539 in terapia intensiva (+25, +4,9%; ieri +62).

I casi Regione per Regione

Lombardia 116.644 (+1.844, +1,6%)

Emilia-Romagna 38.695 (+339, +0,9%)

Piemonte 40.041 (+499, +1,3%)

Veneto 32.973 (+657, +2%)

Marche 8.878 (+166, +1,9%)

Liguria 16.264 (+362, +2,3%)

Campania 20.645 (+818, +4,1%)

Toscana 19.681 (+575, +3%)

Sicilia 10.292 (+366, +3,7%)

Lazio 21.407 (+543, +2,6%)

Friuli-Venezia Giulia 5.792 (+182, +3,2%)

Abruzzo 5.446 (+126, +2,4%)

Puglia 10.164 (+315, +3,2%)

Umbria 3.749 (+141, +3,9%)

Bolzano 4.267 (+124, +3%)

Calabria 2.448 (+60, +2,5%)

Sardegna 5.417 (+122, +2,3%)

Valle d’Aosta 1.566 (+37, +2,4%)

Trento 6.542 (+29, +0,4%)

Molise 813 (+18, +2,3%)

Basilicata 1.075 (+9, +0,8%)

I decessi Regione per Regione

Lombardia 17.011 (+17)

Emilia-Romagna 4.502 (+4)

Piemonte 4.187 (+4)

Veneto 2.226 (=)

Marche 992 (=)

Liguria 1.623 (+1)

Campania 487 (+2)

Toscana 1.183 (+2)

Sicilia 343 (+2)

Lazio 994 (+5, ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 356 (=)

Abruzzo 489 (+1)

Puglia 618 (+2)

Umbria 91 (+1)

Bolzano 293 (=)

Calabria 104 (=)

Sardegna 168 (=)

Valle d’Aosta 146 (=)

Trento 413 (+2)

Molise 26 (=)

Basilicata 37 (=)

