Covid in Lombardia, 1.005 i nuovi positivi. A Bergamo sono 42

Con 34.037 tamponi eseguiti, è di 1.005 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrato in Lombardia nelle ultime 24 ore, con una percentuale in lieve salita al 2,2%. Sono 15 i decessi, come da dati pubblicati dal Ministero della Salute lunedì 6 dicembre.