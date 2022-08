Covid in Lombardia, 1.042 nuovi positivi. A Bergamo +94 casi

I ricoverati nelle terapie intensive sono 20, uno meno di domenica, mentre sono 790 quelli in altri reparti, in crescita di 8. Sono 16 i decessi, per un totale complessivo di 42.099 da inizio pandemia.

A Milano i nuovi casi sono 320 di cui 144 in città, a Bergamo 94, a Brescia 196, a Como 41, a Cremona 43, a Lecco 15, a Lodi 11, a Mantova 53, a Monza 92, a Pavia 63, a Sondrio 19, a Varese 50.