Covid in Lombardia, 1.066 nuovi casi. Crescono i ricoveri, a Bergamo +66 positivi Sono 1.066 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 130.809 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo lo 0,8% (ieri il tasso di positività era lievemente superiore, pari all’1%, e i casi erano 1.073 su 97.961 tamponi). Crescono di 7 i ricoverati nei reparti ospedalieri (totale 409) e di 3 nei reparti di terapia intensiva (totale 45). I dati diffusi giovedì 11 novembre da Regione Lombardia.

Con 130.809 tamponi effettuati è di 1.066 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività allo 0,8%. In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3, 45) e nei reparti (+7, 409). Sono 7 i decessi, che portano il totale a 34.216 morti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 294 i positivi segnalati a Milano (di cui 133 a Milano città), 66 a Bergamo, 134 a Brescia, 79 a Como, 40 a Cremona, 24 a Lecco, 20 a Lodi, 47 a Mantova, 106 a Monza, 41 a Pavia, 30 a Sondrio e 129 a Varese.

I dati di giovedì 11 novembre

- i tamponi effettuati: 130.809, totale complessivo: 18.481.284

- i nuovi casi positivi: 1.066

- in terapia intensiva: 45 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 409 (+7)

- i decessi, totale complessivo: 34.216 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 294 di cui 133 a Milano città;

Bergamo: 66;

Brescia: 134;

Como: 79;

Cremona: 40;

Lecco: 24;

Lodi: 20;

Mantova: 47;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 41;

Sondrio: 30;

Varese: 129.

