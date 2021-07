Covid, in Lombardia 143 nuovi positivi

e nessun decesso. A Bergamo 8 casi I dati regionali nel report di venerdì 2 luglio. Nessun nuovo decesso sul territorio lombardo, non accadeva da ottobre. Il tasso di positività è allo 0,3%. Calano ancora i ricoveri.

Giovedì 1° luglio in Lombardia non si registra nemmeno un decesso legato al Coronavirus, come annunciato dal presidente Attilio Fontana. Un evento che non accadeva dallo scorso 6 ottobre 2020, quando però la fine dell’estate e la diffusione delle varianti (allora soprattutto quella inglese) fecero partire la seconda ondata del Covid, con i decessi gradualmente aumentati nel corso dell’inverno fino a superare i 100 morti al giorno. «Adesso però, possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale» commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Oltre ai decessi, continua a diminuire anche il numero dei ricoveri, 47 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri, il 77% in meno nell’ultimo mese) e 242 negli altri reparti (-8 rispetto a ieri, l’80% in meno nell’ultimo mese). Il picco massimo dei ricoveri in terapia intensiva nel corso del 2021 era stato il 29 marzo, con 870 persone, ma da allora i ricoveri in questi reparti sono diminuiti del 94,6%.

Il picco massimo degli ospedalizzati nel 2021 è stato il 24 marzo con 8.023 persone. Da allora ad oggi i ricoverati per Covid sono diminuiti del 97%. «Un’altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere» ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il quale ha voluto cogliere l’occasione anche per ringraziare tutti i lombardi, invitando, «chi ancora non l’avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo».

A fronte di 36.933 tamponi effettuati, sono 143 i nuovi positivi (0,3%) in Lombardia, ecco i dati del 2 luglio:

- i tamponi effettuati: 36.933, totale complessivo: 11.661.912

- i nuovi casi positivi: 143

- in terapia intensiva: 47 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 195 (-6)

- i decessi totale complessivo: 33.782 (=)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 61 di cui 32 a Milano città;

Bergamo: 8;

Brescia: 11;

Como: 5;

Cremona: 16;

Lecco: 2;

Lodi: 4;

Mantova: 5;

Monza e Brianza: 8;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 15.

