Covid, in Lombardia 1.614 nuovi casi. A Bergamo +89 positivi, la situazione dei centri vaccinali

I dati Con 19.902 tamponi, sono 1.614 i nuovi casi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo all’8,1% (8,4%). Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (82) così come nei reparti ordinari (821). I decessi sono 30 per un totale complessivo di 38.822 morti in regione dall’inizio della pandemia.

È quanto emerge dai dati contenuti nel quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Protezione Civile e Ministero della Salute.

In Lombardia restano quindi stabili i livelli dei ricoverati per Covid nelle terapie intensive (totale regionale 82) e nei reparti (totale regionale 821). I contagiati registrati nella Regione nelle ultime 24 ore sono 1.614, a fronte di 19.902 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 8,1%.

Provette con i risultati dei tamponi

(Foto di Yuri Colleoni)

Scende, quindi, seppur lievemente, il tasso di positività rispetto all’8,4% di domenica, quando i casi erano 3.627 (su 43.075 tamponi eseguiti, il doppio rispetto a quelli processati lunedì 7 marzo). I decessi sono 30 (domenica 34), che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 38.822.

La provincia con maggiore incidenza del virus è quella di Milano con 575 positivi odierni, di cui 307 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi sono a Bergamo: 89; Brescia: 232; Como: 97; Cremona: 51; Lecco: 27; Lodi: 16; Mantova: 56; Monza e Brianza: 134; Pavia: 99; Sondrio: 11; Varese: 139.

I dati di lunedì 7 marzo

- i tamponi effettuati: 19.902, totale complessivo: 33.384.032

- i nuovi casi positivi: 1.614

- in terapia intensiva: 82 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 821 (=)

- i decessi, totale complessivo: 38.822 (+30)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 575 di cui 307 a Milano città;

Bergamo: 89;

Brescia: 232;

Como: 97;

Cremona: 51;

Lecco: 27;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 134;

Pavia: 99;

Sondrio: 11;

Varese: 139.

Novità sui centri vaccinali

Nel frattempo, con un decreto della Direzione Generale Welfare di Regione, sono sttai indicati i centri vaccinali che restano operativi in Lombardia e quelli che invece cessano l’attività. Una decisione che, come si legge nel decreto, è connessa «alla fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022». Allo stesso tempo l’obiettivo è quello di «ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario».Il decreto, inoltre, indica - per questa fase - «che le Ats dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le Cooperative dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta».

A Bergamo