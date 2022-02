Covid, in Lombardia 1.982 nuovi casi. Calano i ricoveri, a Bergamo +150 positivi Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-21). A fronte di 28.275 tamponi effettuati, sono 1.982 i nuovi positivi (7%).

Con 28.275 tamponi effettuati è di 1.982 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 7% (domenica era all’8,2%). Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive (-8, 162) che nei reparti (-21, 1.913).

Sono 77 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.076. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 661 casi (di cui 296 in città), a Bergamo 150, a Brescia 313, a Como 131, a Cremona 58, a Lecco 32, a Lodi 30, a Mantova 67, a Monza e Brianza 154, a Pavia 119, a Sondrio 16 e a Varese 180.

I dati di lunedì 14 febbraio

- i tamponi effettuati: 28.275, totale complessivo: 32.072.076

- i nuovi casi positivi: 1.982

- in terapia intensiva: 162 (-8)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.913 (-21)

- i decessi, totale complessivo: 38.076 (+77)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 661 di cui 296 a Milano città;

Bergamo: 150;

Brescia: 313;

Como: 131;

Cremona: 58;

Lecco: 32;

Lodi: 30;

Mantova: 67;

Monza e Brianza: 154;

Pavia: 119;

Sondrio: 16;

Varese: 180.

