Covid in Lombardia, 273 nuovi casi e 10 decessi. A Bergamo +37 positivi Con 66.424 tamponi effettuati è di 273 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in discesa allo 0,41%. Questi i dati diffusi nella giornata di giovedì 14 ottobre.

In calo i ricoverati in terapia intensiva (-5, 54) e nei reparti (-15, 300). Sono 10 i decessi che portano il totale a 34.108 morti da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 100 i positivi segnalati a Milano, 37 a Bergamo, 37 a Brescia, 0 a Como, 5 a Cremona, 10 a Lecco, 5 a Lodi, 1 a Mantova, 36 a Monza, 18 a Pavia, 2 a Sondrio e 7 a Varese.

I dati di giovedì 14 ottobre

– i tamponi effettuati: 66.424, totale complessivo: 15.749.756

– i nuovi casi positivi: 273

– in terapia intensiva: 54 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 300 (-15)

– i decessi, totale complessivo: 34.108 (+10)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 100 di cui 43 a Milano città;

Bergamo: 37;

Brescia: 37;

© RIPRODUZIONE RISERVATA