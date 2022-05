Covid in Lombardia, 2.742 nuovi casi. Calano i ricoveri, a Bergamo +201 positivi

Con 31.778 tamponi effettuati è di 2.742 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile all’8,6% (come mercoledì 25 maggio). Il numero dei ricoverati cala nelle terapie intensive (-2, 32) e nei reparti (-59, 720). Sono 27 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.480.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 993 casi (di cui 456 in città), a Bergamo 201 , a Brescia 384, a Como 140, a Cremona 57, a Lecco 58, a Lodi 73, a Mantova 86, a Monza e Brianza 249, a Pavia 155, a Sondrio 33 e a Varese 197.

I dati di giovedì 26 maggio

- i tamponi effettuati: 31.778, totale complessivo: 37.643.676

- i nuovi casi positivi: 2.742

- in terapia intensiva: 32 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 720 (-59)

- i decessi, totale complessivo: 40.480 (+27)