Covid, in Lombardia 2813 i nuovi casi e 25 decessi. A Bergamo +336 positivi

Sono 2813 i nuovi casi di Covid in Lombardia, emersi da 24968 tamponi, con un tasso di positività dell’11,2% circa, in ulteriore calo rispetto a ieri quando era del 12,8%. Sono 31 le persone in terapia intensiva, 3 più di venerdì, mentre sono 979 quelle in cura in altri reparti, 31 meno di venerdì. Sono 25 i decessi, per un totale di 41.944 da inizio pandemia.