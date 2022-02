Covid: in Lombardia 3.332 nuovi casi e 43 vittime. A Bergamo 234 positivi

A fronte di 45.280 tamponi sono 3.332 i nuovi casi di persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, per un tasso di positività del 7,3%, stabile rispetto a ieri che era del 7,2%. Calano i ricoveri nei reparti ordinari (-44 per un totale di 1059) e nelle terapie intensive (-1 per un totale di 97) nella giornata di domenica 27 febbraio .

Sono 43 le vittime del Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le province a Milano si sono registrati 1014 casi di nuovi positivi, a Brescia 404, a Varese 308, nella provincia di Monza e Brianza 308, a Bergamo 234 , a Como 204, a Pavia 166, a Mantova 186, a Cremona 128, a Lecco 91, a Lodi 79, a Sondrio 49.

Sono 317.784 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 434.077. Il tasso di positività è al 9,6%, in aumento rispetto al 8,8% di ieri. Sono invece 733 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 30 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite . Gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.868, ovvero 235 in meno rispetto a ieri.